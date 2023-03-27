На Курском вокзале нашли муляж гранаты

Найденный на Курском вокзале в Москве предмет, похожий на гранату, оказался муляжом, ее хозяин уже найден, сообщает телеграм-канал Baza.

Владельцем оказался 22-летний житель Москвы Антон Гуцалюк. Он сейчас находится на допросе у полицейских.

Будучи на вокзале, чтобы не ходить с вещами, он положил их на скамейку и отошел. При этом граната лежала на вещах. Пассажиры сразу же вызвали полицию, отмечает канал.

Ранее на Курском вокзале задержали мужчину с двумя противопехотными минами.

