На Курском вокзале нашли муляж гранаты
Найденный на Курском вокзале в Москве предмет, похожий на гранату, оказался муляжом, ее хозяин уже найден, сообщает телеграм-канал Baza.
Владельцем оказался 22-летний житель Москвы Антон Гуцалюк. Он сейчас находится на допросе у полицейских.
Будучи на вокзале, чтобы не ходить с вещами, он положил их на скамейку и отошел. При этом граната лежала на вещах. Пассажиры сразу же вызвали полицию, отмечает канал.
Ранее на Курском вокзале задержали мужчину с двумя противопехотными минами.
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