На Кубке России в Чечне погиб опытный парашютист

Спортсмен не смог рассчитать высоту выполнения маневра, из-за чего с повышенной скоростью столкнулся с водной гладью. За его жизнь боролись врачи с первых минут столкновения, но им не удалось спасти жизнь 47-летнего мужчины.

Беляев был мастером спорта страны, состоял в национальной команде России по парашютному спорту, и за свою карьеру выполнил более 3700 прыжков.

В соревнованиях принимают около ста спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

