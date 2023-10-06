На Кубке России в Чечне погиб опытный парашютист
В Чечне погиб участник финала Кубка России по парашютному спорту Дмитрий Беляев, говорится в сообщении пресс-службы центра воздушной подготовки «Godskay».
Спортсмен не смог рассчитать высоту выполнения маневра, из-за чего с повышенной скоростью столкнулся с водной гладью. За его жизнь боролись врачи с первых минут столкновения, но им не удалось спасти жизнь 47-летнего мужчины.
Беляев был мастером спорта страны, состоял в национальной команде России по парашютному спорту, и за свою карьеру выполнил более 3700 прыжков.
В соревнованиях принимают около ста спортсменов из России, Белоруссии и Казахстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru