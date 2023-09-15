В Италии винодел утонул в вине, спасая коллегу

Марко Беттолини и его помощник почувствовали недомогание во время очистки резервуара на предприятии в Виченце. В какой-то момент коллега исчез из поля зрения Беттолини, который, как оказалось, остался в баке. Вытащив его оттуда, Беттолини потерял сознание.

В результате чего он упал в цистерну и утонул в вине. Скорой помощи удалось спасти второго сотрудника винодельни.

