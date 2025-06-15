Йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковыми ракетами

По его словам, по территории Израиля за сутки были выпущены несколько гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». Отмечается, что все снаряды достигли своих целей. При этом атака проводилась в координации с армией Ирана.

Ранее стало известно, что Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе. Кроме того, при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

