Йеменские хуситы ударили по Израилю гиперзвуковыми ракетами

Йеменские хуситы нанесли удары по инфраструктуре израильской армии в Тель-Авиве, сообщил в Telegram представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхьи Сариа.

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По его словам, по территории Израиля за сутки были выпущены несколько гиперзвуковых баллистических ракет типа «Палестина-2». Отмечается, что все снаряды достигли своих целей. При этом атака проводилась в координации с армией Ирана.

Ранее стало известно, что Иран применил гиперзвуковую ракету для удара по Хайфе. Кроме того, при ударах по Израилю использовал баллистические ракеты средней дальности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
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