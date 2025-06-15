Пентагон заявил, что перебросил средства ПВО с Украины на Ближний Восток
15 июня 202509:01
Американские власти передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток, заявил Fox News глава Пентагона Пит Хегсет.
«Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру», — заявил министр обороны США.
Ранее стало известно, что США планируют уменьшить объем финансирования, заложенного в проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, для закупки новых вооружений, предназначенных для передачи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru