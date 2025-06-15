Пентагон заявил, что перебросил средства ПВО с Украины на Ближний Восток

Американские власти передислоцировали часть средств противовоздушной обороны с Украины на Ближний Восток, заявил Fox News глава Пентагона Пит Хегсет.

Глава Пентагона заявил, что мир на Украине отвечает национальным интересам США

«Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру», — заявил министр обороны США.

Ранее стало известно, что США планируют уменьшить объем финансирования, заложенного в проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, для закупки новых вооружений, предназначенных для передачи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:Ближний ВостокУкраинаСШАПентагон

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