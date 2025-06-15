Пентагон заявил, что перебросил средства ПВО с Украины на Ближний Восток

«Мы используем все доступные ресурсы для защиты своих людей в том регионе и по всему миру», — заявил министр обороны США.

Ранее стало известно, что США планируют уменьшить объем финансирования, заложенного в проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год, для закупки новых вооружений, предназначенных для передачи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

