На кубанской нефтебазе произошел выброс продуктов из горящего резервуара
В ночь на 23 марта в Кавказском районе Краснодарского края на нефтебазе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.
По данным источника, в результате этого никто не пострадал. Другие строения и резервуары на территории объекта на были повреждены. Отмечается, что часть нефтепродуктов, которые вылились за обвалование, была потушена.
В оперштабе сообщили, что в результате выброса нефтепродуктов площадь пожара увеличилась до двух тысяч квадратных метров. Специалисты до сих пор продолжают ликвидировать возгорание на втором резервуаре и охлаждают рядом стоящие емкости. По данным источника, в ликвидации пожара принимают участие 473 человека и 189 единиц техники.
В небе над Краснодарским краем в ночь на 19 марта было сбито несколько беспилотников ВСУ. Их обломки упали на землю, в результате чего на нефтебазе в районе станицы Кавказская возник пожар. Вечером 21 марта площадь возгорания составляла 1 тысячу 250 квадратных метров. При тушении пожара пострадали двое спасателей. Их состояние оценивается как средней степени тяжести, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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