На кубанской нефтебазе произошел выброс продуктов из горящего резервуара

В ночь на 23 марта в Кавказском районе Краснодарского края на нефтебазе произошел выброс нефтепродуктов из горящего резервуара. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

По данным источника, в результате этого никто не пострадал. Другие строения и резервуары на территории объекта на были повреждены. Отмечается, что часть нефтепродуктов, которые вылились за обвалование, была потушена.