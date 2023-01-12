На Кубани завели дело по факту смертельной автоаварии с «КамАЗом»

ДТП произошло вечером 11 января на 157-м километре трассы Р-217 в районе Армавира, где было зарегистрировано лобовое столкновение автобуса с «КамАЗом». Авария произошла из-за водителя грузовика, который проехал на красный сигнал светофора. В результате погиб один пассажир автобуса. Оба водителя и пять пассажиров автобуса госпитализированы.

В числе пострадавших оказалась 8-летняя девочка.

Ранее дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в подмосковном Подольске. Пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

