На Кубани завели дело по факту смертельной автоаварии с «КамАЗом»

Следователи инициировали уголовное дело по факту автоаварии с автобусом, в которой пострадали семь человек, а один пассажир погиб, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

В Марий Эл два человека погибли в ДТП с автобусом

ДТП произошло вечером 11 января на 157-м километре трассы Р-217 в районе Армавира, где было зарегистрировано лобовое столкновение автобуса с «КамАЗом». Авария произошла из-за водителя грузовика, который проехал на красный сигнал светофора. В результате погиб один пассажир автобуса. Оба водителя и пять пассажиров автобуса госпитализированы.

В числе пострадавших оказалась 8-летняя девочка.

Ранее дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в подмосковном Подольске. Пострадали восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТПУголовное Дело
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