Восемь человек пострадали в автоаварии с автобусом в Подмосковье
12 января 202300:02
Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в подмосковном Подольске, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.
В результате аварии пострадали восемь человек, их госпитализировали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
Напомним, число пострадавших в автомобильной аварии с двумя маршрутными микроавтобусами на мосту в Пензе увеличилось до девяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru