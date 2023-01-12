Восемь человек пострадали в автоаварии с автобусом в Подмосковье

Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля произошло в подмосковном Подольске, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

На трассе «Каспий» произошло смертельное ДТП с четырьмя машинами

В результате аварии пострадали восемь человек, их госпитализировали. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Напомним, число пострадавших в автомобильной аварии с двумя маршрутными микроавтобусами на мосту в Пензе увеличилось до девяти, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияАварияДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры