На Кубани заразился коронавирусом семимесячный ребенок

На Кубани стало известно об инфицировании COVID-19 семимесячного младенца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперштаб по Краснодарскому краю.

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За минувшие сутки положительный тест на коронавирус подтвердился у 97 человек, среди них 5 детей. Двое из них проживают в г. Сочи, им 6 и 11 лет, также коронавирус подтвердился у 12-летнего ребенка из Кавказского района.

В настоящий момент в регионе зарегистрировали 1 534 случая заражения, 17 заболевших в пяти населенных пунктах подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние оценивается как тяжелое. В целом по региону COVID-19 обнаружен у 88 детей.

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ДетиКоронавирусКубань
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