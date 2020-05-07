На Кубани заразился коронавирусом семимесячный ребенок

За минувшие сутки положительный тест на коронавирус подтвердился у 97 человек, среди них 5 детей. Двое из них проживают в г. Сочи, им 6 и 11 лет, также коронавирус подтвердился у 12-летнего ребенка из Кавказского района.

В настоящий момент в регионе зарегистрировали 1 534 случая заражения, 17 заболевших в пяти населенных пунктах подключены к аппаратам ИВЛ, их состояние оценивается как тяжелое. В целом по региону COVID-19 обнаружен у 88 детей.

