Режим обязательных масок, о пользе которых ещё спорят

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому, ограничения на деятельность предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая. «Открывать рестораны, театры, спортивные сооружения пока все-таки рано», — написал Собянин в своем блоге, комментируя принятое решение. Первое послабление, если его можно назвать таковым, коснется промышленных предприятий, а также стройкомплекса. Они смогут приступить к работе с 12 мая.

С этой же даты в столице будет введен режим обязательного ношения масок в общественных местах и транспорте. За появление без маски после введения соответствующего запрета будет грозить штраф в размере 4–5 тысяч рублей, - уточнил «Интерфаксу» начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Между тем, пока не вполне очевидно, на основании какого нормативно-правового акта полиция собирается штрафовать нарушителей масочного режима: обязательное ношение масок или перчаток в общественных местах законом не регламентировано, - указал в эфире НСН адвокат Тимур Маршани:

«Требования полиции должны быть законны и обоснованы, а не исходить из приказов, инструкций, рекомендаций, которые не являются обязательными к исполнению и императивными нормами права. Они должны быть со ссылкой на конкретный закон - не на распоряжение, а на требование нормативно-правового акта, к которым относится КоАП Российской Федерации или кодекс об административных правонарушениях соответствующего субъекта. Если сотрудник полиции остановил гражданина без оснований, прописанных именно в КоАП, это нарушение можно зафиксировать и привлечь его к ответственности. Это статьи Уголовного кодекса».

Но удивительным режим обязательного ношения масок выглядит даже не из-за его противоречия действующему законодательству, как отметил собеседник НСН (в конце концов, в России это не в диковинку), а, скорее, из-за его введения вопреки мнению целого ряда авторитетных специалистов в области медицины. Вот, к примеру, отношение к масочному режиму завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ им. Сеченова, академика РАН Виталия Зверева, высказанное в интервью «Интерфаксу»: на улице носить маску вредно, а в помещении ее нужно менять каждые 2 часа. В противном случае «она станет источником инфекции, человек будет получать кучу грибковых заболеваний и бактериальных инфекций, вирусов», - указал академик, предположив, что люди будут надевать маски, только когда увидят сотрудников правоохранительных органов.

