На Кубани выявили еще три очага африканской чумы свиней

В Краснодарском крае выявили три новые вспышки африканской чумы свиней, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Более 12 тысяч свиней уничтожат на Кубани из-за африканской чумы

Очаги выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах. Обнаружены инфицированные вирусом объекты, отметили в оперштабе.

В столовой станицы Еремизино-Борисовская выявили более 50 килограммов зараженной свинины. Продукцию уничтожат.

Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Главное управление региональной безопасности Московской области
ТЕГИ:ИнфекцияКраснодарский Край

Горячие новости

Все новости

партнеры