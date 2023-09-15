На Кубани выявили еще три очага африканской чумы свиней
В Краснодарском крае выявили три новые вспышки африканской чумы свиней, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Очаги выявили в Новороссийске, Калининском и Тихорецком районах. Обнаружены инфицированные вирусом объекты, отметили в оперштабе.
В столовой станицы Еремизино-Борисовская выявили более 50 килограммов зараженной свинины. Продукцию уничтожат.
Роспотребнадзор ранее назвал минимальным риск завоза чумы из Китая в Россию. Ведомство объявило об усилении санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через границу, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru