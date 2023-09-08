Более 12 тысяч свиней уничтожат на Кубани из-за африканской чумы
Более 12 тысяч свиней будут уничтожены в Краснодарском крае из-за выявленной африканской чумы свиней (АЧС), сообщает РИА Новости.
Вспышки АЧС были выявлены на ООО «Импульс» в Кущевском районе, ЗАО «Победа» фирмы «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» в Брюховецком районе и в ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» Крыловского района.
В южном межрегиональном управлении Россельхознадзора уточнили, что на указанных предприятиях уничтожат 10 500, 860 и 650 свиней, соответственно.
Ранее африканскую чуму свиней выявили на предприятии холдинга «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев
- Подоляк назвал ООН «фиктивной» организацией
- Гутерриш призвал не винить ООН в продолжении конфликта на Украине
- Кабмин упростил выдачу справок о гибели или пропаже без вести участников СВО
- Посол Армении вызван в МИД России
- Сбитый беспилотник повредил здание железнодорожного вокзала в Брянске
- Более 12 тысяч свиней уничтожат на Кубани из-за африканской чумы
- Власти США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана
- На Украине арестовали активы Коломойского
- Отец погибшей школьницы в Каменске-Уральском обвинил в ее убийстве велосипедиста
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru