Более 12 тысяч свиней уничтожат на Кубани из-за африканской чумы

Вспышки АЧС были выявлены на ООО «Импульс» в Кущевском районе, ЗАО «Победа» фирмы «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева» в Брюховецком районе и в ООО «Степь» ЗАО «Новосергиевское» Крыловского района.

В южном межрегиональном управлении Россельхознадзора уточнили, что на указанных предприятиях уничтожат 10 500, 860 и 650 свиней, соответственно.

Ранее африканскую чуму свиней выявили на предприятии холдинга «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



