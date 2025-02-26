На Кубани сбили два украинских беспилотника

Два беспилотника ВСУ ликвидировали в Краснодарском крае. Об этом сообщает Минобороны.

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«Дежурными средствами ПВО уничтожены два... беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края», - говорится в заявлении.

Ведомство уточнило, что украинские дроны сбили около 07:20 мск.

Ночью 26 февраля над Кубанью уничтожили 83 беспилотника ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОКраснодарский КрайБеспилотникиМинобороны

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