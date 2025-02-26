Меняйло: В Северной Осетии и СКФО ввели режим беспилотной опасности

Режим беспилотной опасности ввели в Северной Осетии и остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

«Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», - написал он в своем Telegram-канале.

Меняйло подчеркнул, что публикует всю официальную информацию. Глава республики призвал доверять только проверенным данным.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 26 февраля над территорией России нейтрализовали 128 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиСеверный КавказСеверная Осетия

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