На Кубани после падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами
Пожар возник в станице Новоминской в Каневском районе Краснодарского края после падения обломков БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Как отметил губернатор, военные отразили беспилотную атаку со стороны Украины.
«В станице... обломки БПЛА упали на резервуар с незначительными остатками нефтепродуктов. Начался пожар, ему присвоен второй ранг сложности», — написал Кондратьев в Telegram-канале.
К тушению возгорания привлекли 55 человек и 19 единиц техники. Огонь локализовали, пишет Ura.ru. По предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее в Белгородской области украинские БПЛА атаковали Грайворон и Кукуевку, были повреждены несколько строений и автомобилей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru