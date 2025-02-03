В Белгородской области ВСУ атаковали три населенных пункта

Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в Грайвороне ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотника.

«В двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Осколками посечены два легковых автомобиля... уничтожен один автомобиль», — написал Гладков в Telegram.

При этом в селе Кукуевка Валуйского округа при ударе дрона был поврежден легковой автомобиль, в частном доме выбило окна. Кроме того, ВСУ обстреляли село Долгое, в результате на территории сельхозпредприятия загорелся ангар, получили повреждения авто и производственные помещения.

По предварительным данным, при атаках никто не пострадал.

Ночью 3 февраля над Белгородской областью сбили пять украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.

