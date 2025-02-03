В Белгородской области ВСУ атаковали три населенных пункта
Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в Грайвороне ВСУ сбросили взрывные устройства с беспилотника.
«В двух частных домовладениях выбиты окна, повреждены крыши и заборы. Осколками посечены два легковых автомобиля... уничтожен один автомобиль», — написал Гладков в Telegram.
При этом в селе Кукуевка Валуйского округа при ударе дрона был поврежден легковой автомобиль, в частном доме выбило окна. Кроме того, ВСУ обстреляли село Долгое, в результате на территории сельхозпредприятия загорелся ангар, получили повреждения авто и производственные помещения.
По предварительным данным, при атаках никто не пострадал.
Ночью 3 февраля над Белгородской областью сбили пять украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Дуда предрек рост международных ОПГ после украинского конфликта
- В Белгородской области ВСУ атаковали три населенных пункта
- СМИ: Два человека и ребёнок погибли в массовой аварии на Чуйском тракте
- Во Владикавказе, Грозном и Махачкале ограничили работу аэропортов
- Бейонсе получила Grammy в номинации «Альбом года»
- Фильм «Злой город» возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные
- Нашествие саранчи угрожает 21 региону России
- Министр по делам молодежи Якутии получил ранение на СВО
- В Турции грузовик слетел с моста, погибли три человека
- Над территорией России уничтожили 70 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru