Умер Герой России генерал-майор Валерий Канакин
Экс-руководитель Управления «А» Центра специального назначения ФСБ, Герой России Валерий Канакин умер в возрасте 65 лет. Об этом сообщили в совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».
«На 66-м году жизни скончался Герой России генерал-майор Канакин Валерий Владимирович», - говорится в сообщении.
Канакин был ветераном «Альфы», в качестве бойца подразделения участвовал в боевых действиях во многих «горячих точках». Герой России в том числе принимал участие в операциях по освобождению заложников во время терактов в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году и в школе Беслана в 2004-м. С 2019 года Канакин занимал пост президента ассоциации ветеранов «Альфы».
Ранее в возрасте 77 лет умер полковник КГБ Владимир Зайцев, известный как «гроза шпионов», который лично арестовал ряд зарубежных агентов, пишет 360.ru.
