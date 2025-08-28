Основательница Wildberries вновь возглавила рейтинг богатейших женщин России
Основатель Wildberries и глава компании Wildberries и Russ (РВБ) Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России прошлого года по версии Forbes.
Предпринимательница разместилась на первой строчке списка в четвертый раз. Ее состояние оценили в $7,1 млрд. За Ким следуют акционер группы «Фосагро» Татьяна Литвиненко ($3 млрд), президент Inteco Management Елена Батурина ($1,3 млрд), вдова бизнесмена Владимира Когана Людмила Коган ($1,2 млрд), глава стратегического совета «Лэтуаль» Татьяна Володина ($1,15 млрд).
Кроме того, в первую десятку богатейших женщин страны вошли владелица 50% в группе «Содружество» Наталья Луценко с $1,15 млрд, дочери совладельца «Лукойла» Екатерина Федун ($1,15 млрд) и основателя «Новатэка» Виктория Михельсон ($1,1 млрд), жены совладельца группы ТАИФ Лидия Сультеева ($1,05 млрд) и основателя «Фосагро» Евгения Гурьева ($900 млн).
Совокупное состояние россиянок из топ-10 рейтинга превысило $19 млрд.
Ранее Татьяна Ким вошла в рейтинг 50 богатых женщин мира, добившихся успеха своими силами, и заняла 18-е место в списке, пишет RT.
