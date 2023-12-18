На Кубани после аварии с участием полицейского завели уголовное дело
На Кубани один человек погиб в результате автоаварии с участием сотрудника полиции, сообщает СУ СК по региону.
ДТП произошло в Приморско-Ахтарске Краснодарского края. В отношении 35-летнего инспектора заведено уголовное дело. Он подозревается в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения. Жертвой аварии стал 21-летний молодой человек.
Авария случилась 17 декабря на 76-м км участка дороги Тимашевск — Приморско-Ахтарск. Volkswagen Passat нарушил дистанцию и столкнулся с двигавшимся впереди ВАЗ-2107. В результате водитель отечественной машины скончался.
Ранее в Иркутске 18 машин попали в ДТП из-за коммунальной аварии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru