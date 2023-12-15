В Иркутске 18 машин попали в ДТП из-за коммунальной аварии

Массовая авария произошла на Кайской горе в Иркутске, столкнулись около 15 автомобилей. Об этом сообщили в главном управлении МВД по региону.

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«По предварительным данным, причиной (ДТП) стала коммунальная авария. Известно, что участниками аварии стали не менее 15 машин», — указали в ведомстве.

На месте инцидента работает Госавтоинспекция. Движение на участке ДТП ограничили в обе стороны.

Как сообщил позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, в аварию в региональной столице попали 18 авто, в том числе рейсовый автобус. По предварительной информации, пострадал один человек.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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