СМИ: Массовое ДТП с участием 13 машин произошло на трассе М-4 в Тульской области

Массовое ДТП произошло на трассе М-4 «Дон» в Тульской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

На севере Москвы произошло массовое ДТП с шестью автомобилями

По информации собеседника агентства, на 321 км трассы из-за снегопада столкнулись 13 автомобилей, в том числе два грузовика.

В результате происшествия образовалась пробка, которая растянулась до 20 км. Информации о пострадавших нет.

Ранее в американском штате Луизиана произошло ДТП с участием более 150 автомобилей, в результате семь человек погибли, ещё 25 пострадали, сообщает RT.

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Фото: t.me/guvd63
ТЕГИ:ТрассаТульская ОбластьДТП

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