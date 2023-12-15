СМИ: Массовое ДТП с участием 13 машин произошло на трассе М-4 в Тульской области

По информации собеседника агентства, на 321 км трассы из-за снегопада столкнулись 13 автомобилей, в том числе два грузовика.

В результате происшествия образовалась пробка, которая растянулась до 20 км. Информации о пострадавших нет.

Ранее в американском штате Луизиана произошло ДТП с участием более 150 автомобилей, в результате семь человек погибли, ещё 25 пострадали, сообщает RT.

