На Кубани мужчина нанес женщине 15 ножевых ранений

На пляже в Туапсинском районе 25-летний мужчина напал с ножом на свою 35-летнюю знакомую, сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

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Нападение произошло в пятницу вечером. Мужчина 15 раз ударил ножом свою знакомую.

По данным следствия, нападение произошло из-за ревности. Обвиняемый задержан правоохранителями.

Возбуждено уголовное дело. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Ранее 20-летней жительнице Анапы предъявили обвинение в убийстве трехмесячного сына. После совершения преступления женщина пыталась покончить с собой, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:НападениеКраснодарский Край

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