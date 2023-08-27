На Кубани мужчина нанес женщине 15 ножевых ранений
На пляже в Туапсинском районе 25-летний мужчина напал с ножом на свою 35-летнюю знакомую, сообщается в Telegram-канале управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.
Нападение произошло в пятницу вечером. Мужчина 15 раз ударил ножом свою знакомую.
По данным следствия, нападение произошло из-за ревности. Обвиняемый задержан правоохранителями.
Возбуждено уголовное дело. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.
Ранее 20-летней жительнице Анапы предъявили обвинение в убийстве трехмесячного сына. После совершения преступления женщина пыталась покончить с собой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru