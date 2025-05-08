Россия и КНР подписали меморандум о создании лунной электростанции
Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве по созданию лунной электростанции. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Речь идёт об объекте в рамках Международной научной станции, которая будет создана на спутнике Земли к 2036 году.
«На станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне», - указали в госкорпорации.
Отмечается, что к проекту «Роскосмоса» и Китайской национальной космической администрации по созданию лунной станции уже присоединились 13 стран.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев заявил «Радиоточке НСН», что Китай не передает России технологии и не инвестирует в лунную программу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru