Россия и КНР подписали меморандум о создании лунной электростанции

Речь идёт об объекте в рамках Международной научной станции, которая будет создана на спутнике Земли к 2036 году.

«На станции будут проводить фундаментальные космические исследования и проверку технологий для длительной беспилотной эксплуатации МНЛС с перспективой присутствия человека на Луне», - указали в госкорпорации.

Отмечается, что к проекту «Роскосмоса» и Китайской национальной космической администрации по созданию лунной станции уже присоединились 13 стран.

Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев заявил «Радиоточке НСН», что Китай не передает России технологии и не инвестирует в лунную программу.

