Каллас: ЕС будет выступать против внеблокового статуса Украины
Главы МИД стран Евросоюза обсудили принципы возможного мирного урегулирования на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.
На пресс-конференции в Варшаве она указала, что Евросоюз будет выступать против обязательств не принимать Киев в НАТО, а также настаивает на его вступление в объединение.
Кроме того, она подчеркнула, что Европа «не допускает мысли» о демилитаризации Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что звучащие от американской стороны заявления о том, что членство Украины в НАТО исключено, совпадают с позицией Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru