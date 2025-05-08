Каллас: ЕС будет выступать против внеблокового статуса Украины

На пресс-конференции в Варшаве она указала, что Евросоюз будет выступать против обязательств не принимать Киев в НАТО, а также настаивает на его вступление в объединение.

Кроме того, она подчеркнула, что Европа «не допускает мысли» о демилитаризации Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что звучащие от американской стороны заявления о том, что членство Украины в НАТО исключено, совпадают с позицией Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

