Каллас: ЕС будет выступать против внеблокового статуса Украины

Главы МИД стран Евросоюза обсудили принципы возможного мирного урегулирования на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

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На пресс-конференции в Варшаве она указала, что Евросоюз будет выступать против обязательств не принимать Киев в НАТО, а также настаивает на его вступление в объединение.

Кроме того, она подчеркнула, что Европа «не допускает мысли» о демилитаризации Украины.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что звучащие от американской стороны заявления о том, что членство Украины в НАТО исключено, совпадают с позицией Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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