Литва вышла из Конвенции по запрету противопехотных мин

Сейм Литвы принял решение о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах. Об этом сообщает пресс-служба литовского парламента.

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Авторы инициативы заявили, что денонсация необходима в связи с ухудшением безопасности в регионе. Их предложение поддержали 107 членов сейма, трое воздержались.

Отмечается, что выход республики из конвенции вступит в силу через полгода со дня подачи соответствующего уведомления Генеральному секретарю ООН.

Ранее сейм Литвы поддержал декрет президента о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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