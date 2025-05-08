Литва вышла из Конвенции по запрету противопехотных мин
Сейм Литвы принял решение о выходе из Оттавской конвенции о противопехотных минах. Об этом сообщает пресс-служба литовского парламента.
Авторы инициативы заявили, что денонсация необходима в связи с ухудшением безопасности в регионе. Их предложение поддержали 107 членов сейма, трое воздержались.
Отмечается, что выход республики из конвенции вступит в силу через полгода со дня подачи соответствующего уведомления Генеральному секретарю ООН.
Ранее сейм Литвы поддержал декрет президента о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Литва вышла из Конвенции по запрету противопехотных мин
- Россия выступила против независимости Тайваня в какой-либо форме
- Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии поставками в РФ
- Песков: Путин не поздравлял Трампа с 80-летием Победы
- «Иногда и каждый день»: Ушаков рассказал о контактах РФ и США по Украине
- Россия и КНР подписали меморандум о создании лунной электростанции
- Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах РФ
- Песков ответил на слова Вэнс о слишком больших запросах РФ по Украине
- Звезда «Доктора Хауса» Хью Лори сыграет главу преступного синдиката
- Верховная рада ратифицировала соглашение с США о полезных ископаемых
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru