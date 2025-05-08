Лукашенко объяснил дефицит картофеля в Белоруссии поставками в РФ

Выступая на открытии Международного выставочного центра в Минске, он пояснил, что фермеры желают продать картофель дороже, поэтому отправляют его на российский рынок, где цены на него в три раза больше, чем в республике.

«Давате, говорю, вот у нас есть семенной картофель... посеем, получим в десять раз больше, а потом продадим, по хорошей цене», - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что страна способна «пережить месяц» без картофеля, пока идёт посевная.

Ранее в СМИ появилась информация, что в конце апреля цена килограмма картошки в РФ у оптовых продавцов доходила до 46,3 рубля (+85%), а в магазинах её продавали уже по 85,4 рубля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

