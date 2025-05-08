Песков: Путин не поздравлял Трампа с 80-летием Победы

Президент РФ Владимир Путин ещё не поздравлял американского коллегу Дональда Трампа с 80-летием Победы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Трамп объявил 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне

«Нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против приглашения Трампа на парад Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

По его мнению, этого нельзя делать, пока США помогают Украине вести боевые действия против РФ.

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Фото: kremlin.ru
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