Песков: Путин не поздравлял Трампа с 80-летием Победы
8 мая 202516:22
Президент РФ Владимир Путин ещё не поздравлял американского коллегу Дональда Трампа с 80-летием Победы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет», - ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов выступил против приглашения Трампа на парад Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
По его мнению, этого нельзя делать, пока США помогают Украине вести боевые действия против РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru