Звезда «Доктора Хауса» Хью Лори сыграет главу преступного синдиката
8 мая 202514:53
Сыгравший доктора Хауса британский актёр Хью Лори исполнит главную роль в новом проекте Apple TV «Разыскиваемый человек» (The Wanted Man).
В соцсетях студии указали, что новый криминальный сериал расскажет о Феликсе Кармайкле - главе преступного синдиката The Capital.
По сюжету, главный герой, которого и сыграет Лори, попав в тюрьму понимает, что его предали свои же. И для того, чтобы отомстить, он попытается сбежать.
Дата выхода сериала пока не объявлена.
Ранее Лори получил именную звезду на голливудской «Аллее славы» в Лос-Анджелесе, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru