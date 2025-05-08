Звезда «Доктора Хауса» Хью Лори сыграет главу преступного синдиката

В соцсетях студии указали, что новый криминальный сериал расскажет о Феликсе Кармайкле - главе преступного синдиката The Capital.

По сюжету, главный герой, которого и сыграет Лори, попав в тюрьму понимает, что его предали свои же. И для того, чтобы отомстить, он попытается сбежать.

Дата выхода сериала пока не объявлена.

Ранее Лори получил именную звезду на голливудской «Аллее славы» в Лос-Анджелесе, сообщает RT.

