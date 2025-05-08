Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах РФ

В ведомстве сослались на данные территориальных управлений, указав, что «в подавляющем большинстве аэропортов скоплений граждан нет».

При этом отмечается, что задержки рейсов пока имеются в Самаре, Уфе и Екатеринбурге, где вылета более двух тысяч человек.

Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил «Радиоточке НСН», что если пассажиров держали в самолёте несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды, можно смело подавать в суд и требовать от авиакомпании компенсаций.

