Авиакомпании стабилизировали перевозки в регионах РФ

Обстановка в региональных воздушных гаванях, нарушенная в результате вынужденных корректировок расписания в московских аэропортах, которые были связаны с введением ограничений на приём и выпуск самолётов, стабилизировалась. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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В ведомстве сослались на данные территориальных управлений, указав, что «в подавляющем большинстве аэропортов скоплений граждан нет».

При этом отмечается, что задержки рейсов пока имеются в Самаре, Уфе и Екатеринбурге, где вылета более двух тысяч человек.

Ранее председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков заявил «Радиоточке НСН», что если пассажиров держали в самолёте несколько часов при некомфортной температуре, без еды и воды, можно смело подавать в суд и требовать от авиакомпании компенсаций.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Тарасенков
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