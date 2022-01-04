На Кубани инспектор ДПС умер после попадания в голову петарды

По данным полиции, трагедия произошла в новогоднюю ночь в районе 1123 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Кущёвском районе Кубани, где в голову инспектора ДПС попала петарда.

Полицейский был госпитализирован, однако не смотря на все усилия врачей он скончался не приходя в сознание.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов заявил, что салюты, петарды и бенгальские огни могут быть опасны для зрения и слуха.