На Кубани инспектор ДПС умер после попадания в голову петарды

Полиция Краснодарского края устанавливает обстоятельства инцидента, в результате которого умер инспектор дорожно-постовой службы (ДПС), сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

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По данным полиции, трагедия произошла в новогоднюю ночь в районе 1123 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Кущёвском районе Кубани, где в голову инспектора ДПС попала петарда.

Полицейский был госпитализирован, однако не смотря на все усилия врачей он скончался не приходя в сознание.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов заявил, что салюты, петарды и бенгальские огни могут быть опасны для зрения и слуха.

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