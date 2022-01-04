На Кубани инспектор ДПС умер после попадания в голову петарды
Полиция Краснодарского края устанавливает обстоятельства инцидента, в результате которого умер инспектор дорожно-постовой службы (ДПС), сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
По данным полиции, трагедия произошла в новогоднюю ночь в районе 1123 км федеральной трассы М-4 «Дон» в Кущёвском районе Кубани, где в голову инспектора ДПС попала петарда.
Полицейский был госпитализирован, однако не смотря на все усилия врачей он скончался не приходя в сознание.
Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов заявил, что салюты, петарды и бенгальские огни могут быть опасны для зрения и слуха.
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