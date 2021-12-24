Врач заявил, что пиротехника опасна для слуха и зрения
Салюты, петарды и бенгальские огни могут быть опасны для зрения и слуха. Об этом россиян предупредил врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов.
Асанов объяснил, что яркие вспышки салюта или фейерверка могут вызвать временное ослепление, так как глаз не успевает вовремя адаптироваться к резкой смене яркости. Также вспышки разрушают небольшое число фоторецепторов глаза, которые не восстанавливаются. «Количество фоторецепторов глаза огромно, и потеря небольшой части, как правило, не влечет серьезных последствий для зрительного аппарата», – успокоил врач в беседе с «Радио 1».
Асанов заметил, что пиротехника негативно сказывается и на слухе: при долгом нахождении в шумном месте повышается порог слышимости. После этого человеку сложнее слышать тихие звуки, объяснил врач.
Асанов напомнил, что самые распространенные «побочные эффекты» пиротехники – травмы и ожоги.
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