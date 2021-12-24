Врач заявил, что пиротехника опасна для слуха и зрения

Асанов объяснил, что яркие вспышки салюта или фейерверка могут вызвать временное ослепление, так как глаз не успевает вовремя адаптироваться к резкой смене яркости. Также вспышки разрушают небольшое число фоторецепторов глаза, которые не восстанавливаются. «Количество фоторецепторов глаза огромно, и потеря небольшой части, как правило, не влечет серьезных последствий для зрительного аппарата», – успокоил врач в беседе с «Радио 1».

Асанов заметил, что пиротехника негативно сказывается и на слухе: при долгом нахождении в шумном месте повышается порог слышимости. После этого человеку сложнее слышать тихие звуки, объяснил врач.

Асанов напомнил, что самые распространенные «побочные эффекты» пиротехники – травмы и ожоги.

