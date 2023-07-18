На Кубани 12 подростков были госпитализированы после купания в море

Прокуратура Краснодарского края объявила о проведении проверки по факту отравления 12 детей в возрасте от 11 до 16 лет и их тренера, сообщает пресс-служба ведомства.

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В сообщении уточняется, что инцидент произошёл на базе отдыха «Парус» в Туапсинском районе. Дети и их наставник проигнорировали запрет и решили искупаться в море.

«После купания, несмотря на имеющийся на это запрет, состояние подростков и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, их госпитализировали», - указали в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что причиной отравления воспитанников в детском лагере «Волна» в посёлке Таватуй в Свердловской области стал норовирус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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