На Кубани 12 подростков были госпитализированы после купания в море

В сообщении уточняется, что инцидент произошёл на базе отдыха «Парус» в Туапсинском районе. Дети и их наставник проигнорировали запрет и решили искупаться в море.

«После купания, несмотря на имеющийся на это запрет, состояние подростков и их тренера ухудшилось, появилась тошнота и поднялась температура, их госпитализировали», - указали в прокуратуре.

Отмечается, что в настоящее время состояние пациентов удовлетворительное.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что причиной отравления воспитанников в детском лагере «Волна» в посёлке Таватуй в Свердловской области стал норовирус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

