Кафе в Москве закрыли после отравления роллами

Кафе NicePriceCafe, расположенное на юго-западе Москвы, закрыли после отравления семи человек, которые приобрели здесь роллы и рыбу, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

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В ведомстве рассказали, что пострадавшие были госпитализированы в инфекционные стационары.

«По результатам исследований методом ПЦР у заболевших диагностирован сальмонеллез», - уточнили в управлении.

Отмечается, что в заведении были выявлены многочисленные нарушения. В частности, специалисты Роспотребнадзора изъяли 81 килограмм скоропортящейся пищевой продукции без информации о сроках годности, которую хранили с нарушением температурного режима.

Ранее в кафе в Магнитогорске шаурмой отравились более 40 человек, у многих был диагностирован сальмонеллез, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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