Кафе в Москве закрыли после отравления роллами

В ведомстве рассказали, что пострадавшие были госпитализированы в инфекционные стационары.



«По результатам исследований методом ПЦР у заболевших диагностирован сальмонеллез», - уточнили в управлении.

Отмечается, что в заведении были выявлены многочисленные нарушения. В частности, специалисты Роспотребнадзора изъяли 81 килограмм скоропортящейся пищевой продукции без информации о сроках годности, которую хранили с нарушением температурного режима.

Ранее в кафе в Магнитогорске шаурмой отравились более 40 человек, у многих был диагностирован сальмонеллез, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



