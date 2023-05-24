На Крымском мосту возобновили движение транспорта

В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что в 11:00 по московскому времени движение было возобновлено в штатном режиме. Там уточнили, что задымление на мосту было связано с учениями.

Движение грузового транспорта по Крымскому мосту пока не будет осуществляться в целях безопасности и во избежание провокаций, заявил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он сослался на «попытки провокаций и воздействия на Крымский мост».

