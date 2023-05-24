На Крымском мосту возобновили движение транспорта
На Крымском мосту возобновили движение. Утром в среду глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале утверждал, что движение транспорта по объекту временно ограничено из-за проводимых в регионе учениях. Он сообщал, что мост будет снова открыт через несколько часов.
В районе моста утром наблюдалось задымление, видео попало в Сеть.
В дорожном управлении «Тамань» сообщили, что в 11:00 по московскому времени движение было возобновлено в штатном режиме. Там уточнили, что задымление на мосту было связано с учениями.
Движение грузового транспорта по Крымскому мосту пока не будет осуществляться в целях безопасности и во избежание провокаций, заявил ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Он сослался на «попытки провокаций и воздействия на Крымский мост».
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