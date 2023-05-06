Движение по Крымскому мосту снова открыли

Движение по Крымскому мосту сосстановлено после приостановки в субботу, 6 мая.

Движение по второму ж/д пути Крымского моста открыто досрочно

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань».

«Движение по Крымскому мосту возобновлено», - отмечается в публикации.

О том, что сооружение закрыли для движения, сообщил утром 6 мая министр транспорта региона Николай Лукашенков. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Крыма Олег Крючков. Движение закрыли по техническим причинам. При этом, сообщил советник, паромная переправа продолжила работу.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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