Движение по Крымскому мосту снова открыли

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФКУ Упрдор «Тамань».

«Движение по Крымскому мосту возобновлено», - отмечается в публикации.



О том, что сооружение закрыли для движения, сообщил утром 6 мая министр транспорта региона Николай Лукашенков. Об этом в своем Telegram-канале написал советник главы Крыма Олег Крючков. Движение закрыли по техническим причинам. При этом, сообщил советник, паромная переправа продолжила работу.



