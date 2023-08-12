На Крымском мосту восстановили движение
Автомобильное движение по Крымскому мосту после атаки вооруженных сил Украины восстановлено. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» 12 августа.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - говорится в сообщении.
Мост открыт только для легкового транспорта, грузовой и пассажирский направляются по альтернативным маршрутам и на паром.
Автомобили движутся по сооружению в реверсивном режиме. Участок реверса составляет 800 м, на остальной автодорожной части движение осуществляется по двум полосам.
Ранее Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост. Она предпринята с помощью зенитной управляемой ракеты С-200 около часа дня 12 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост
- Аксёнов рассказал о сбитых ракетах над Керченским проливом
- СМИ: Советский клоун Андрюша оказался в больнице
- Умерла актриса сериалов «Улицы разбитых фонарей и «Склифосовский» Белла Ко
- Главный архитектор Москвы раскрыл запас прочности небоскребов на фоне атак БПЛА
- В Германии российский газ назвали благословением для экономики
- Полковник Макгрегор прогнозирует поражение ВСУ из-за атак России на Купянском направлении
- Путин поздравил жителей страны с Днем физкультурника
- Началось прощание с народной артисткой СССР Верой Васильевой
- Американский экономист назвал действия Путина в Крыму в 2014 году сюрпризом для США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru