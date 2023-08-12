На Крымском мосту восстановили движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту после атаки вооруженных сил Украины восстановлено. Об этом говорится в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация» 12 августа.

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«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», - говорится в сообщении.

Мост открыт только для легкового транспорта, грузовой и пассажирский направляются по альтернативным маршрутам и на паром.

Автомобили движутся по сооружению в реверсивном режиме. Участок реверса составляет 800 м, на остальной автодорожной части движение осуществляется по двум полосам.

Ранее Минобороны России подтвердило террористическую атаку ВСУ на Крымский мост. Она предпринята с помощью зенитной управляемой ракеты С-200 около часа дня 12 августа, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: НСН
ТЕГИ:АтакаДвижениеКрымский Мост

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