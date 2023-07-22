Оперштаб Крыма: Очередей на подъездах к Крымскому мосту нет
Скопления автомобилей на подъездах к Крымскому мосту нет, проезд к переправе со стороны полуострова и Краснодарского края свободный. Об этом сообщил оперативный штаб Крыма.
«По состоянию на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.
Как сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко, проезд через мост проходит в обычном режиме с досмотром всех легковых автомобилей массой до 3,5 тонн. Министр подчеркнул, что общественный и железнодорожный транспорт работают в привычном режиме.
«Паромная переправа работает в штатном режиме; пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме», — написал Лукашенко в Telegram.
Ранее министр сообщил, что режим работы Керченской паромной переправы изменится: она не будет действовать с 21:00 до 5:00 ежедневно до особого распоряжения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru