Оперштаб Крыма: Очередей на подъездах к Крымскому мосту нет

«По состоянию на 08:00 с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам нет», — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил глава Минтранса Крыма Николай Лукашенко, проезд через мост проходит в обычном режиме с досмотром всех легковых автомобилей массой до 3,5 тонн. Министр подчеркнул, что общественный и железнодорожный транспорт работают в привычном режиме.

«Паромная переправа работает в штатном режиме; пункты пропуска Армянск, Джанкой и Перекоп работают в обычном режиме», — написал Лукашенко в Telegram.

Ранее министр сообщил, что режим работы Керченской паромной переправы изменится: она не будет действовать с 21:00 до 5:00 ежедневно до особого распоряжения, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

