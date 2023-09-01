На Красноярской ТЭЦ-2 произошел выброс золы

Технический инцидент произошел на котле Красноярской ТЭЦ-2. Об этом сообщили в региональном подразделении СГК.

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«Жители наблюдали кратковременный выброс золы. Угрозы энергоснабжению потребителей нет», — отмечается в сообщении в Telegram-канале «СГК Красноярский край».

Аварийная ситуация произошла в 14:00 (10:00 мск). Возгораний на ТЭЦ не было, остальное оборудование станции работает в штатном режиме.

Как сообщил и.о. первого вице-губернатора — руководителя администрации губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко, на ТЭЦ-2 произошел выброс пара, ЧП уже устранили, никто не пострадал.

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