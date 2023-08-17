Нефтепродукты обнаружены в реке в Красноярском крае

По данным следствия, топливо могло попасть в реку при разгрузке одного из судов, курсирующих по реке. Начато следствие. Виновник произошедшего устанавливается.

«Усилен производственный контроль на водозаборе поселка ниже по течению реки с целью предотвращения попадания в него остатков ГСМ», — рассказали в надзорном ведомстве.

Ранее стало известно, что нефтепродукты разлились в Архангельской области на Северной Двине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

