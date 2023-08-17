Нефтепродукты обнаружены в реке в Красноярском крае
Разлив нефтепродуктов зафиксирован в прибрежной зоне реки Кочечуп, протекающей по территории Красноярского края, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.
По данным следствия, топливо могло попасть в реку при разгрузке одного из судов, курсирующих по реке. Начато следствие. Виновник произошедшего устанавливается.
«Усилен производственный контроль на водозаборе поселка ниже по течению реки с целью предотвращения попадания в него остатков ГСМ», — рассказали в надзорном ведомстве.
Ранее стало известно, что нефтепродукты разлились в Архангельской области на Северной Двине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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