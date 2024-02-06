В Сочи шесть человек спасли после схода снега на курорте «Лаура»
Шесть человек были спасены после схода пласта снега на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи, сообщает пресс-служба курорта.
Уточняется, что инцидент произошёл в районе горнолыжных трасс F. В этот момент на ней находились шесть райдеров, которые были оперативно найдены спасателями.
«Никто не пострадал. Жизни и здоровью отдыхающих ничего не угрожает, катание на трассах было оперативно восстановлено», - говорится в заявлении.
Ранее прокуратура Татарстана начала проверку о сходе снежной лавины на семерых детей на территории гостиничного комплекса в Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru