В Сочи шесть человек спасли после схода снега на курорте «Лаура»

Уточняется, что инцидент произошёл в районе горнолыжных трасс F. В этот момент на ней находились шесть райдеров, которые были оперативно найдены спасателями.

«Никто не пострадал. Жизни и здоровью отдыхающих ничего не угрожает, катание на трассах было оперативно восстановлено», - говорится в заявлении.

Ранее прокуратура Татарстана начала проверку о сходе снежной лавины на семерых детей на территории гостиничного комплекса в Казани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».