На корреспондента телеканала «360» напали в Битцевском лесу

Жертвой нападения неизвестных в Битцевском лесу стал корреспондент телеканала «360» Александр Молочко. Об этом сообщил сайт канала.

Бастрыкин поручил доложить о расследовании изнасилования сотрудницы «Матч ТВ»

Отмечается, что поводом для прибытия съемочной группы стали жалобы местных жителей на подготовке к сносу строения, возведенного в 1920 году.

Репортера окружили несколько мужчин и попытались нанести ему побои. Представители канала добавили, что обратились в правоохранительные органы после инцидента.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на журналиста местного издания в Мурманске.

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ФОТО: РИА Новости
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