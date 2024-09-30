На корреспондента телеканала «360» напали в Битцевском лесу
Жертвой нападения неизвестных в Битцевском лесу стал корреспондент телеканала «360» Александр Молочко. Об этом сообщил сайт канала.
Отмечается, что поводом для прибытия съемочной группы стали жалобы местных жителей на подготовке к сносу строения, возведенного в 1920 году.
Репортера окружили несколько мужчин и попытались нанести ему побои. Представители канала добавили, что обратились в правоохранительные органы после инцидента.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на журналиста местного издания в Мурманске.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru