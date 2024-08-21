Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на журналиста местного издания в Мурманске, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщениям СМИ, в Мурманске журналиста местного издания избил неизвестный.

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Бастрыкин поручил Федору Блюденову, исполняющему обязанности руководителя СУ по Мурманской области, возбудить уголовное дело и предоставить отчёт о ходе расследования.

В ведомстве сообщили, что по этому инциденту уже проводилась проверка, но уголовное дело не было возбуждено. СМИ отмечают, что планируется обжаловать это решение, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖурналистыМурманскСледственный КомитетАлександр Бастрыкин

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