Бастрыкин поручил завести дело после избиения журналиста в Мурманске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на журналиста местного издания в Мурманске, сообщается в Telegram-канале ведомства.
Согласно сообщениям СМИ, в Мурманске журналиста местного издания избил неизвестный.
Бастрыкин поручил Федору Блюденову, исполняющему обязанности руководителя СУ по Мурманской области, возбудить уголовное дело и предоставить отчёт о ходе расследования.
В ведомстве сообщили, что по этому инциденту уже проводилась проверка, но уголовное дело не было возбуждено. СМИ отмечают, что планируется обжаловать это решение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru