На Кольской АЭС остановился третий энергоблок
22 мая 202309:38
Третий энергоблок Кольской атомной электростанции был отключен автоматикой. Об этом сообщает управление информации и общественных связей АЭС.
Инцидент произошел в воскресенье в 11:16 мск, пишет RT. Причины остановки энергоблока уточняются.
«Отключение ... произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1 и № 2», — отмечается в сообщении.
Уровень радиационного фона в районе АЭС соответствует естественному природному фону в Мурманской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru