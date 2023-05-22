На Кольской АЭС остановился третий энергоблок

Третий энергоблок Кольской атомной электростанции был отключен автоматикой. Об этом сообщает управление информации и общественных связей АЭС.

Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы

Инцидент произошел в воскресенье в 11:16 мск, пишет RT. Причины остановки энергоблока уточняются.

«Отключение ... произведено в безопасном режиме в соответствии с проектными алгоритмами. В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки № 1 и № 2», — отмечается в сообщении.

Уровень радиационного фона в районе АЭС соответствует естественному природному фону в Мурманской области.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:АЭСМурманская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры