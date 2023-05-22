Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы

«В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. <...> Причины отключения линии выясняются», — отмечается в сообщении.

ЗАЭС подчеркивает, что на площадке станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения сохраняется нормальный радиационный фон.

Ранее СМИ сообщили, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подготовит соглашение с Россией и Украиной по защите ЗАЭС. Ожидается, что документ будет представлен Совету безопасности ООН в мае, отмечает телеканал «360».

