Электроснабжение Запорожской АЭС перевели на дизельные генераторы
Запорожскую атомную электростанцию перевели на дизельные генераторы из-за отключения Днепровской линии электропередачи. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ЗАЭС.
«В результате отключения высоковольтной линии 750 кВ Днепровская, Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. <...> Причины отключения линии выясняются», — отмечается в сообщении.
ЗАЭС подчеркивает, что на площадке станции, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения сохраняется нормальный радиационный фон.
Ранее СМИ сообщили, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подготовит соглашение с Россией и Украиной по защите ЗАЭС. Ожидается, что документ будет представлен Совету безопасности ООН в мае, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru