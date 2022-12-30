На Кавказе задержали готовившего теракт гражданина Украины

ФСБ задержала на Северном Кавказе гражданина Украины, который по заданию украинских спецслужб готовил террористическое преступление в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

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«Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО (Северо-Кавказского федерального округа. - НСН) предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», - отмечается в сообщении.

По данным ФСБ, злоумышленник прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. На допросе задержанный признался в противоправных намерениях. При обыске у мужчины изъяли средства террора, готовые к применению.

Следственные органы возбудили уголовное дело о приготовлении к терроризму. Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерактУкраинаСеверный КавказФСБ
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