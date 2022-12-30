На Кавказе задержали готовившего теракт гражданина Украины
ФСБ задержала на Северном Кавказе гражданина Украины, который по заданию украинских спецслужб готовил террористическое преступление в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности в декабре текущего года на территории СКФО (Северо-Кавказского федерального округа. - НСН) предотвращена попытка совершения сторонником националистической идеологии, гражданином Украины, преступления террористического характера, которое он планировал по заданию украинских спецслужб», - отмечается в сообщении.
По данным ФСБ, злоумышленник прибыл в Россию по каналу трудовой миграции. На допросе задержанный признался в противоправных намерениях. При обыске у мужчины изъяли средства террора, готовые к применению.
Следственные органы возбудили уголовное дело о приготовлении к терроризму. Задержанному может грозить до 20 лет лишения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+5 810 / сут.
Умерли
394 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+7 695 / сут.
- На Кавказе задержали готовившего теракт гражданина Украины
- Глава МИД Украины предложил «запихнуть» россиян в границы и «закрыть на замок»
- Развожаев: В Севастополе отработала система ПВО
- Россиянам придется впервые заплатить налог на доходы со вкладов по итогам 2023 года
- Экономист объяснил «странность» низкой инфляции в России
- СМИ: Полиция проверяет Парфенова, не уведомившего о гражданстве Израиля
- В Госдуме посоветовали россиянам воздержаться от поездок за границу
- Секретарь СНБО Украины допустил, что ВСУ пересекут границу России
- Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине являются «кратчайшим путем к миру»
- В Белоруссии допустили, что инцидент с ракетой С-300 может быть провокацией Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru