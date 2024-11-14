На Камчатке выброшенную на берег косатку перетащили к морю

Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, спасатели переместили ближе к воде, теперь они ждут прилива. Об этом сообщило управление МЧС России по региону.

Животное перенесли при помощи большегрузной техники, уточнили в ведомстве. Прилив уже начался и есть надежда, что косатка сможет самостоятельно уплыть в море.