На Камчатке выброшенную на берег косатку перетащили к морю

Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, спасатели переместили ближе к воде, теперь они ждут прилива. Об этом сообщило управление МЧС России по региону.

Животное перенесли при помощи большегрузной техники, уточнили в ведомстве. Прилив уже начался и есть надежда, что косатка сможет самостоятельно уплыть в море.

В Японии предположили, что застрявшие во льдах косатки спаслись

После того, как млекопитающее было обнаружено на мели, его стали поливать водой, прорыли также в песке канал к воде. Ранее сообщалось, что у косатки потрескалась кожа, на теле есть раны. Специалисты предположили, что она уже давно находится на берегу.

В начале октября у берегов Камчатки также проходила спасательная операция. Тогда несколько дней люди вызволяли с мели семью косаток. Спасли всех животных.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Камчатскому краю/Telegram
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