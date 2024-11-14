На Камчатке выброшенную на берег косатку перетащили к морю
Молодую самку косатки, выброшенную на берег Охотского моря на Камчатке, спасатели переместили ближе к воде, теперь они ждут прилива. Об этом сообщило управление МЧС России по региону.
Животное перенесли при помощи большегрузной техники, уточнили в ведомстве. Прилив уже начался и есть надежда, что косатка сможет самостоятельно уплыть в море.
После того, как млекопитающее было обнаружено на мели, его стали поливать водой, прорыли также в песке канал к воде. Ранее сообщалось, что у косатки потрескалась кожа, на теле есть раны. Специалисты предположили, что она уже давно находится на берегу.
В начале октября у берегов Камчатки также проходила спасательная операция. Тогда несколько дней люди вызволяли с мели семью косаток. Спасли всех животных.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru