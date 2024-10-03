На Камчатке волонтеры спасают косаток, попавших на мель
На Камчатке продолжается масштабная операция по спасению четырех косаток, застрявших на мелководье у села Устьевое, сообщает газета «Известия». В спасательных операциях участвуют сотрудники МЧС, Минприроды, профессиональные волонтеры и местные жители. Млекопитающие были обнаружены 2 октября. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев отметил, что сложные условия лимана, покрытого илом, затрудняют доступ техники к животным.
В течение первых суток спасатели и волонтеры активно орошали косаток водой, чтобы предотвратить перегревание и ожоги от солнца. Глава Соболевского района Андрей Воровский в беседе с изданием сообщил, что млекопитающих поливали, пока уровень воды не поднялся. Ожидалось, что косатки смогут уплыть в открытое море во время прилива 2 октября.
По данным руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, 3 октября у трех молодых косаток появилась возможность покинуть мелководье, но они остались рядом с матерью, которая не смогла выбраться. Специалисты отметили, что косатки — семейные животные, и младшие особи не оставляют старшую. Однако уровень воды стал снижаться с каждым часом.
Спасательная операция была временно приостановлена 3 октября до утра. Ученые подчеркивают, что у косаток, особенно у старшей, остаются все меньше шансов на выживание. Специалисты считают, что вмешательство людей помогло сохранить жизнь животным, однако время на спасение истекает. Согласно мнению зоологов, причиной выбрасывания косаток на мель могли стать болезни, сейсморазведка или интоксикация. Также возможен сбой в их эхолокации, что могло привести к дезориентации. Время у косаток на выживание ограничено, и старшей особи требуется быстрое спасение, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru