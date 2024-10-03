На Камчатке волонтеры спасают косаток, попавших на мель

На Камчатке продолжается масштабная операция по спасению четырех косаток, застрявших на мелководье у села Устьевое, сообщает газета «Известия». В спасательных операциях участвуют сотрудники МЧС, Минприроды, профессиональные волонтеры и местные жители. Млекопитающие были обнаружены 2 октября. Министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев отметил, что сложные условия лимана, покрытого илом, затрудняют доступ техники к животным.

В течение первых суток спасатели и волонтеры активно орошали косаток водой, чтобы предотвратить перегревание и ожоги от солнца. Глава Соболевского района Андрей Воровский в беседе с изданием сообщил, что млекопитающих поливали, пока уровень воды не поднялся. Ожидалось, что косатки смогут уплыть в открытое море во время прилива 2 октября.