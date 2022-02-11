На Камчатке упал пассажирский самолет

На его борту было два человека.

По данным регионального МЧС, борт мог упасть в лесной зоне. К месту происшествия выдвинулись спасатели и личный состав одной из воинских частей.

Лайнер летел в Тымлат с грузом.

Напомним, в Перу при крушении самолета, перевозившего туристов, погибли семь человек.

