На Камчатке упал пассажирский самолет
11 февраля 202204:31
На Камчатке, по предварительным данным, разбился самолет Ан-2, сообщает «РЕН ТВ».
На его борту было два человека.
По данным регионального МЧС, борт мог упасть в лесной зоне. К месту происшествия выдвинулись спасатели и личный состав одной из воинских частей.
Лайнер летел в Тымлат с грузом.
Напомним, в Перу при крушении самолета, перевозившего туристов, погибли семь человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru