На Камчатке упал пассажирский самолет

На Камчатке, по предварительным данным, разбился самолет Ан-2, сообщает «РЕН ТВ».

В Катастрофе грузового Ан-26 в Южном Судане могли погибнуть россияне

На его борту было два человека.

По данным регионального МЧС, борт мог упасть в лесной зоне. К месту происшествия выдвинулись спасатели и личный состав одной из воинских частей.

Лайнер летел в Тымлат с грузом.

Напомним, в Перу при крушении самолета, перевозившего туристов, погибли семь человек.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:КрушениеСамолетыКамчатка
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