В Катастрофе грузового Ан-26 в Южном Судане могли погибнуть россияне
Грузовой самолёт Ан-26 разбился сегодня утром по местному времени при взлете в международном аэропорту Джубы в Южном Судане. По информации телеканала Al Hadath, погиб местный экипаж.
В то же время, по данным Associated Press, среди погибших пяти человек есть двое россиян. Эта информация официально пока не подтверждена.
Самолет принадлежал суданской авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation. Он направлялся из Джубы в Мабан. По предварительным данным, катастрофа произошла из неисправности техники.
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