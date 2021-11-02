В Катастрофе грузового Ан-26 в Южном Судане могли погибнуть россияне

Грузовой самолёт Ан-26 разбился сегодня утром по местному времени при взлете в международном аэропорту Джубы в Южном Судане. По информации телеканала Al Hadath, погиб местный экипаж.

В то же время, по данным Associated Press, среди погибших пяти человек есть двое россиян. Эта информация официально пока не подтверждена.

Самолет принадлежал суданской авиакомпании грузоперевозок Optimum Aviation. Он направлялся из Джубы в Мабан. По предварительным данным, катастрофа произошла из неисправности техники.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:Южный СуданКатастрофаСамолет
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