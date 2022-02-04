В Перу разбился самолет с туристами

В Перу при крушении самолета, перевозившего туристов, погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС.

В Аргентине при крушении вертолета погиб экипаж

Отмечается, что небольшой самолет летел над геоглифами на плато Наска. Предварительно, на борту находились пять туристов из США, Чили и Нидерландов, а также два пилота.

Причины крушения устанавливаются. Полеты над геоглифами на плато Наска популярны среди туристов. С 1994 года геоглифы являются объектом Всемирного наследия ОНН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ПеруКрушение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры