В Перу разбился самолет с туристами

Отмечается, что небольшой самолет летел над геоглифами на плато Наска. Предварительно, на борту находились пять туристов из США, Чили и Нидерландов, а также два пилота.

Причины крушения устанавливаются. Полеты над геоглифами на плато Наска популярны среди туристов. С 1994 года геоглифы являются объектом Всемирного наследия ОНН.



