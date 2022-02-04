В Перу разбился самолет с туристами
4 февраля 202222:41
В Перу при крушении самолета, перевозившего туристов, погибли семь человек. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что небольшой самолет летел над геоглифами на плато Наска. Предварительно, на борту находились пять туристов из США, Чили и Нидерландов, а также два пилота.
Причины крушения устанавливаются. Полеты над геоглифами на плато Наска популярны среди туристов. С 1994 года геоглифы являются объектом Всемирного наследия ОНН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru